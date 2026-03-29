Tasnim: Иран нанес удар по крупнейшему химзаводу Израиля

Иран нанес удар по израильскому химзаводу. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно имеющейся информации, атаке подвергся промышленный объект неподалеку от израильского города Беэр-Шева. В результате удара в районе промзоны возник сильный пожар.

Как отмечают местные СМИ, пострадавший завод Неот-Ховав является главным центром химической промышленности во всем Израиле - на нем выпускается около половины всех химикатов в стране. Более того, там также находятся крупные объекты хранения и электростанция.

В ходе атаки жертв или пострадавших удалось избежать. На месте работают бригады экстренных служб и служб скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Иран также уничтожил американский самолет радиолокационной разведки E-3 Sentry. Утверждается, что помимо этого борта серьезно повреждены еще и соседние самолеты.