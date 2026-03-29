МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Tasnim: Иран нанес удар по крупнейшему химзаводу Израиля

На месте атаки начался пожар.
Тимур Юсупов 29-03-2026 18:21
© Фото: Jamal Awad, XinHua, Global Look Press

Иран нанес удар по израильскому химзаводу. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно имеющейся информации, атаке подвергся промышленный объект неподалеку от израильского города Беэр-Шева. В результате удара в районе промзоны возник сильный пожар.

Как отмечают местные СМИ, пострадавший завод Неот-Ховав является главным центром химической промышленности во всем Израиле - на нем выпускается около половины всех химикатов в стране. Более того, там также находятся крупные объекты хранения и электростанция.

В ходе атаки жертв или пострадавших удалось избежать. На месте работают бригады экстренных служб и служб скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Иран также уничтожил американский самолет радиолокационной разведки E-3 Sentry. Утверждается, что помимо этого борта серьезно повреждены еще и соседние самолеты.

#в стране и мире #пожар #Израиль #Иран #удары #химзавод #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 