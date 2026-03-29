МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФНС объяснили, кого ждет блокировка счетов при отсутствии 3-НДФЛ

Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.
Вероника Левшина 29-03-2026 19:12
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Федеральная налоговая служба объяснила, что возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода.

Блокировка распространяется на организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности, если не представлена налоговая декларация в течение 20 дней по истечении установленного срока.

«При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию», - уточнила служба.

Физическим лицам необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, до 30 апреля 2026 года в следующих случаях: продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников.

«Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года», - сказано в заявлении.

Напомним, ранее финансист Марина Новикова прокомментировала будущий законопроект, согласно которому банки будут обмениваться информацией о переводах россиян с ФНС в режиме онлайн. По ее словам, под подозрения попадут те переводы, которые привязаны к определенной дате, имеют одинаковую сумму, а также подписаны как плата за определенные услуги. Новикова подчеркнула, что нововведения никак не отразятся на разовых переводах от физлица физлицу. Важна именно регулярность и идентичность суммы.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 