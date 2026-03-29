В ФНС объяснили, кого ждет блокировка счетов при отсутствии 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба объяснила, что возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода.

Блокировка распространяется на организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности, если не представлена налоговая декларация в течение 20 дней по истечении установленного срока.

«При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию», - уточнила служба.

Физическим лицам необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, до 30 апреля 2026 года в следующих случаях: продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников.

«Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года», - сказано в заявлении.

