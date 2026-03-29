Энергодар оказался обесточен в результате удара ВСУ

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточен город Запорожской области Энергодар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов.

«Степень повреждений установить пока сложно», - написал Пухов.

Обстрел города продолжается.

Накануне ВСУ совершили серию ударов дронами по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки FPV-дроном пострадали двое: мужчина и женщина. Оба доставлены в больницу, состояние средней тяжести. Также в результате атаки сгорело несколько гражданских машин.

