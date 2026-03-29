Энергодар оказался обесточен в результате удара ВСУ

Степень повреждений сложно установить, обстрел продолжается.
Вероника Левшина 29-03-2026 18:06
© Фото: Иван Родионов, РИА Новости

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточен город Запорожской области Энергодар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов.

«Степень повреждений установить пока сложно», - написал Пухов.

Обстрел города продолжается.

Накануне ВСУ совершили серию ударов дронами по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки FPV-дроном пострадали двое: мужчина и женщина. Оба доставлены в больницу, состояние средней тяжести. Также в результате атаки сгорело несколько гражданских машин.

Напомним, ранее от удара дронов по предприятию АПК «Велес-агро» в Курской области пострадали минимум 13 человек, один погиб. В течение часа после первого удара, от которого погиб 55-летний водитель предприятия, и еще шестеро пострадали, вражеские силы ударили повторно. В результате второй атаки семь человек ранены.

#в стране и мире #артиллерия #атака #энергодар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
2
Подводный флот России. 120 лет
3
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
4
Броневики СВО. Часть 2
5
Российские буксиры. Часть 1
6
Военная приемка. 500-й выпуск
7
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
8
Оружие Египта
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
