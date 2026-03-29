Ушаков: США выдвинули интересные, но пока невыполнимые идеи по Украине

Соединенные Штаты выдвинули ряд интересных, но пока невыполнимых предложений по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам дипломата, озвученные администрацией Трампа идеи могли бы в будущем оказаться крайне полезными.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», - рассказал Ушаков.

Он также отметил, что Вашингтон мог бы реально повлиять на Киев в вопросе урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в Кремле заявили, что Россия рассчитывает на новые и более содержательные контакты с США по разным линиям сотрудничества. Дальнейшее взаимодействие зависит от желания американской стороны.