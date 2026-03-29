МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Финляндии упал украинский дрон

О принадлежности второго беспилотника не сообщается.
Вероника Левшина 29-03-2026 17:04
© Фото: ylenovosti, Telegram

ВВС Финляндии идентифицировали один из упавших около Коуволы дронов как украинский AN196. Об этом сообщил Yle.

В этом районе также упал и второй летательный аппарат, но его принадлежность пока не сообщается.

«Истребители F/A-18 Hornet ВВС были подняты в небо для охраны воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Финляндии намерен созвать совещание президента и правительства по этому вопросу. По словам министра обороны Финляндии, в стране относятся к этому очень серьезно.

Расследование ЧП продолжается.

Напомним, ранее в Литве упал украинский дрон. Премьер-министр Инга Ругинене с уверенностью заявила, что беспилотник сбился с курса.

#в стране и мире #Украина #дрон #Финляндия #ЧП
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 