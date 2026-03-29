В Финляндии упал украинский дрон

ВВС Финляндии идентифицировали один из упавших около Коуволы дронов как украинский AN196. Об этом сообщил Yle.

В этом районе также упал и второй летательный аппарат, но его принадлежность пока не сообщается.

«Истребители F/A-18 Hornet ВВС были подняты в небо для охраны воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Финляндии намерен созвать совещание президента и правительства по этому вопросу. По словам министра обороны Финляндии, в стране относятся к этому очень серьезно.

Расследование ЧП продолжается.

Напомним, ранее в Литве упал украинский дрон. Премьер-министр Инга Ругинене с уверенностью заявила, что беспилотник сбился с курса.