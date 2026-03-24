В Литве упал сбившийся с пути украинский дрон

В настоящее время устанавливается точный тип дрона.
Вероника Левшина 24-03-2026 17:17
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Украинский дрон упал в Варенском районе Литвы. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Предполагается, что беспилотник сбился с пути из-за воздействия средств РЭБ.

«Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон», - цитируют премьер-министра Ингу Ругинене литовские СМИ.

Также чиновница отметила, что в публичном пространстве появляются ложные предположения насчет типа дрона.

Напомним, ранее в белорусском городе Гродно упал беспилотник, который запустили из деревни Капчяместис в Литве. Дрон разбрасывал листовки с экстремистским содержанием.

