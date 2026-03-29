МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли удар по месту хранения украинских ракет «Фламинго»

Также наши бойцы поразили военный аэродром противника и ряд других военных целей.
29-03-2026 12:08
© Фото: sentdefender, X

ВС РФ ударили по месту хранения украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиатехники противника на его военных аэродромах. О поражении вражеских целей сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, кроме военных объектов противника, армия России также атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, места запуска беспилотников и пункты дислокации боевиков и иностранных наемников.

Ранее российский Су-34 разбомбил дроноводов ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВС РФ #удар #фламинго #потери ВСУ #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 