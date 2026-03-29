ВС РФ нанесли удар по месту хранения украинских ракет «Фламинго»

ВС РФ ударили по месту хранения украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиатехники противника на его военных аэродромах. О поражении вражеских целей сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, кроме военных объектов противника, армия России также атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, места запуска беспилотников и пункты дислокации боевиков и иностранных наемников.

Ранее российский Су-34 разбомбил дроноводов ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК

