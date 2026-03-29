МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: политика Трампа может ввергнуть мир в новую ядерную эру

Международное агентство по атомной энергии предупреждает, что увеличение количества ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным.
Вероника Левшина 29-03-2026 15:32
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Действия президента США Дональда Трампа могут вызвать цепную реакцию для других стран в создании ядерного оружия, что грозит ввергнуть мир в новую ядерную эру. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси отметил, что возможность приобретения ядерного оружия открыто обсуждается даже в странах, которые обязались никогда им не обладать. По его мнению, мир от этого не сделается более безопасным, а наоборот.

«Сейчас как никогда важно соблюдать нормы нераспространения, которые так хорошо служили миру на протяжении последних полувека», - сказал Гросси.

По словам директора, в настоящее время только девять стран считаются ядерными державами, но более 20 других имеют энергетические программы, промышленные базы и инженерные разработки, которые могли бы позволить им начать создание бомбы.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Иран отказался от получения ядерного оружия и стороны готовы к проведению мирных переговоров.

#в стране и мире #сша #Трамп #ядерное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 