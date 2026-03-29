Bloomberg: политика Трампа может ввергнуть мир в новую ядерную эру

Действия президента США Дональда Трампа могут вызвать цепную реакцию для других стран в создании ядерного оружия, что грозит ввергнуть мир в новую ядерную эру. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси отметил, что возможность приобретения ядерного оружия открыто обсуждается даже в странах, которые обязались никогда им не обладать. По его мнению, мир от этого не сделается более безопасным, а наоборот.

«Сейчас как никогда важно соблюдать нормы нераспространения, которые так хорошо служили миру на протяжении последних полувека», - сказал Гросси.

По словам директора, в настоящее время только девять стран считаются ядерными державами, но более 20 других имеют энергетические программы, промышленные базы и инженерные разработки, которые могли бы позволить им начать создание бомбы.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Иран отказался от получения ядерного оружия и стороны готовы к проведению мирных переговоров.