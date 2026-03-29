Tehran Times: ОАЭ аннулировали ВНЖ для всех иранцев

Объединенные Арабские Эмираты в одностороннем порядке аннулировали все виды на жительство иранских граждан. Об этом сообщило Tehran Times.

По словам источника, Эмираты сделали это без объяснения причины.

«ОАЭ присвоили иранские активы на сумму около 530 миллиардов долларов, обманув их обещанием 99-летнего вида на жительство», - пишет издание.

Напомним, ранее Тегеран грозил захватить территории ОАЭ и Бахрейна, если США начнут наземную операцию. Аналитик по вопросам национальной безопасности Ирана Мортеза Симиари подчеркнул, что такой вопрос стоит на повестке дня.