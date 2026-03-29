Tehran Times: ОАЭ аннулировали ВНЖ для всех иранцев

Также вида на жительство лишились и те, кому обещали 99-летний ВНЖ.
Вероника Левшина 29-03-2026 15:02
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Объединенные Арабские Эмираты в одностороннем порядке аннулировали все виды на жительство иранских граждан. Об этом сообщило Tehran Times.

По словам источника, Эмираты сделали это без объяснения причины.

«ОАЭ присвоили иранские активы на сумму около 530 миллиардов долларов, обманув их обещанием 99-летнего вида на жительство», - пишет издание.

Напомним, ранее Тегеран грозил захватить территории ОАЭ и Бахрейна, если США начнут наземную операцию. Аналитик по вопросам национальной безопасности Ирана Мортеза Симиари подчеркнул, что такой вопрос стоит на повестке дня.

#в стране и мире #Иран #оаэ #аннулирование #внж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
2
Подводный флот России. 120 лет
3
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
4
Броневики СВО. Часть 2
5
Российские буксиры. Часть 1
6
Военная приемка. 500-й выпуск
7
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
8
Оружие Египта
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
