Российские войска освободили Ковшаровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

Также российская армия за сутки поразила авиатехнику на военных аэродромах; объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ; места запуска БПЛА и хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143-х районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 345 беспилотников.

Ранее российские войска освободили Брусовку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад».

