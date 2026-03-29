Российские войска освободили Ковшаровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».
Также российская армия за сутки поразила авиатехнику на военных аэродромах; объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ; места запуска БПЛА и хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143-х районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 345 беспилотников.
Ранее российские войска освободили Брусовку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад».
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
