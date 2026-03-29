Эксперт назвал последствия возможной блокировки хуситами Суэцкого канала

Движение «Ансар Аллах» официально вступило в конфликт на стороне исламской республики.
Константин Денисов 29-03-2026 11:59
© Фото: Sebastian Gollnow dpa, Global Look Press

Возможная блокировка йеменскими хуситами Суэцкого канала и Красного моря может очень больно ударить по экономике ряда крупных стран, включая Китай и Египет. Однако для того, чтобы это осуществить, необходимо обладать определенной военной мощью. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Это основной поток грузопотока, который идет через Суэцкий канал, в том числе из Китая, из стран тихоокеанского региона, с ближнего востока и так далее. Это серьезный удар по экономике многих стран, в том числе европейских того или ближневосточных, того же Египта, который получает значительную долю от эксплуатации Суэцкого канала», - сказал эксперт.

По его мнению, йеменские хуситы могли вступить в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана после того, как исламская республика поставила им достаточное количество оружия. Багдасаров напомнил, что хуситы уже несколько раз заявляли о готовности поддержать исламскую республику, но не начинали боевых действий. 

Накануне стало известно о том, что хуситы выпустили ракеты по Израилю. ЦАХАЛ подтвердил пуск одной ракеты о сообщил о ее перехвате.

Заместитель министра информации хуситов Мохаммед Мансур заявил о возможном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, что может сильно навредить экономике Израиля в условиях блокировки Ормузского пролива.

#Израиль #Иран #Йемен #Хуситы #наш эксклюзив
