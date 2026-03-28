Al Jazeera: йеменские хуситы выпустили баллистические ракеты по Израилю

По мнению источника издания, вступление движения «Ансар Аллах» в американо-израильскую войну против Ирана является очень значительным событием.
Вероника Левшина 28-03-2026 16:21
© Фото: IMAGO, Hamza Ali, Global Look Press

Йеменские хуситы обрушили шквал баллистических ракет на важные военные объекты Израиля. Об этом сообщила телерадиокомпания Al Jazeera со ссылкой на заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

За несколько часов до нападения Сариа объявил о готовности «Ансар Аллаха»вступить в войну, потрясшую Ближний Восток.

«За последние два с половиной года мы убедились, что хуситы обладают значительной властью», - цитирует издание профессора медиаисследований в Дохинском институте аспирантуры Мохамада Эльмасри. Также эксперт уточнил, что вступление движения «Ансар Аллах» в военный конфликт является очень значительным событием.

Заместитель министра информации хуситов Мохаммед Мансур заявил о возможном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, что может сильно навредить экономике Израиля в условиях блокировки Ормузского пролива.

Напомним, ранее США и Израиль стремились не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь хуситов в военные действия на стороне Ирана. Саудовская Аравия также предпринимала дипломатические шаги для предотвращения участия движения «Ансар Аллах» боевых действиях.

#в стране и мире #Баллистические ракеты #удар #йеменские хуситы #Ансар Аллах
