В Роскачестве назвали процент поддельных вин в России

Доля подделок на рынке российских вин может составлять 4%. Такими данными поделился с РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

«Если мы говорим о обнаружении так называемого "невина" под видом вина - это около 4%» - сказал Протасов.

Он пояснил, что в 2025 году ведомством были проверены 792 вида вин, и в 4% из них обнаружились добавленные ингредиенты или иное сырье, использование которого не позволяло маркировать напиток как вино.

Протасов добавил, что существуют два вида проблем: сознательное изготовление подделки или потеря качества настоящей продукции в связи с нарушением технологии производства.

Кроме того, зачастую нарекания вызывают некачественные пробки, а также плохая укупорка, при которой в напиток попадает кислород, который его окисляет.

