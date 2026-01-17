МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роскачестве перечислили признаки испорченной еды из доставки

Одними из ключевых признаков качества еды является состояние упаковки, а также указанная температура.
Глеб Владовский 17-01-2026 06:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Существует ряд признаков, по которым можно определить состояние еды из доставки. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По словам эксперта, сильные повреждения упаковки: вмятины, подтеки или разрывы уже являются признаками того, что еда могла быть повреждена. Также следует обращать внимание на температуру продукта.

«Если горячее остыло, а холодное нагрелось во время доставки, в продуктах начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Горячий суп должен быть горячим, а не теплым, охлажденный салат - ощутимо прохладным», - цитирует ее слова ТАСС.

Также покупателям следует обращать внимание на неприятный запах, необычную текстуру блюда, а также наличие активного конденсата внутри пакета с готовой едой.

Ранее врач-диетолог рассказала, что восстановить желудок после новогодних праздников поможет простая «разгрузочная» диета. По словам специалиста, в первую очередь стоит отказаться от попыток доесть оставшиеся после торжественных застолий блюда и продукты.

#в стране и мире #признаки #роскачество #доставка еды
