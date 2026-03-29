Tasnim: пять человек погибли при ударе США и Израиля по иранскому городу Пол

Пять человек погибли в результате удара США и Израиля по иранскому городу Пол. Об этом сообщает Tasnim.

«Утром в субботу, 29 марта, американо-сионистский враг своими преступными действиями подверг удару причал портового города Пол. В результате этой атаки пять наших сограждан погибли, еще четыре были ранены», - говорится в публикации.

Также говорится об ударах по деревне Осмавандан. Там сообщается об одном погибшем и пятерых раненых.

Помимо этого, американские и израильские войска атаковали жилой район на западе Тегерана. В результате ранения получили девять человек. Кроме того, в городе слышны взрывы.

Ранее сообщалось о том, что США готовятся к длительной наземной операции в Иране. К границам уже стянута пехота в количестве 3 500 человек и техника.