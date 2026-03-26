Слуцкий рассказал о задаче депутатов ГД во время визита в США

Возобновить общение - такая задача стоит перед делегацией Госдумы в США, рассказал «Звезде» Леонид Слуцкий. Это тестовая встреча, чтобы американские и российские парламентарии «увидели, услышали и почувствовали друг друга».

«Стоят задачи возобновить общение, без какой-то дополнительной конкретики. Сейчас просто, давайте считать, тестовая встреча. Друг друга увидеть, услышать, почувствовать. И дальше будем на этом наращивать субстантивные кирпичики», - сказал глава комитета ГД по международным делам корреспонденту Олегу Калинобродскому.

Российская делегация прилетела в Вашингтон 25 марта. Она включает в себя вице-спикера Бориса Чернышова, депутатов Вячеслава Никонова и Светлану Журову.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что российские парламентарии перед поездкой получили установки от Владимира Путина, они проинформируют его о результатах переговоров. Контакты очень важны, они могут помочь в реанимации замороженных отношений между двумя странами, отметил пресс-секретарь президента.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что итоги переговоров США и Украины переданы России.