Минздрав обновил рекомендации по репродуктивной диспансеризации

Министерство здравоохранения России установило методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Цель диспансеризации - оценка репродуктивного здоровья. В Минздраве уточнили, что женщинам должны даваться рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка - возраст женщины от 18 до 35 лет", - цитирует ТАСС документ Минздрава.

Также в тексте содержаться рекомендации по ежедневному рациону для женщины, желающей забеременеть. Он должен быть сбалансирован и включать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. Наиболее важные - фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамин В6, В12, D3, Е. Особенно это необходимо в период планирования и подготовки к беременности.

Необходимо вести активный образ жизни. Нужно соблюдать правильный режим сна и бодрствования. Умеренная физическая активность полезна для организма, тогда как малоподвижный образ жизни оказывает негативное влияние на работу эндокринной системы. Это приводит к застою крови в органах малого таза.

«Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раз», - говорится в документе.

Отмечается, что употребление алкоголя свыше 20 г этанола в день повышает риск бесплодия на 60%. Высокий уровень потребления кофеина - 500 мг или более 5 чашек в день - снижает шансы наступления беременности в 1,45 раз.

Важным аспектом также является регулярное прохождение осмотров и диспансеризации. У женщин осмотры акушера-гинеколога крайне важны для профилактики заболеваний, в том числе бесплодия и онкологии.

