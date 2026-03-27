Госсекретарь США Марко Рубио публично уличил Зеленского во лжи, после того, как тот исказил правду об условиях предоставления Украине американских гарантий безопасностей. Как отметил политик, глава киевского режима заявил, что Вашингтон требует от него вывести войска с Донбаса, в то время, как настоящими условиями Белого дома является полное завершение конфликта.

«Это ложь. Я видел, как Зеленский это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», - отметил Рубио.

Государственный деятель отдельно отметил, что украинскому лидеру было четко объяснено - разговор о гарантиях безопасности и присутствии на территории страны американского контингента может иметь место только после окончательной остановки боевых действий и подписания сторонами мирного договора. В противном же случае это будет расцениваться втягиванием США в конфликт.

Ранее также стало известно, что поведением Зеленского недовольны не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. В последнее время глава киевского режима окончательно перестал сдерживать свои эмоции, переходя на открытое хамство и оскорбления в адрес своих оппонентов.