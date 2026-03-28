Ребенок погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, всего средства ПВО и РЭБ нейтрализовали более 30 дронов.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Родители ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала еще одна мирная жительница.

Евраев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и сразу сообщать экстренным службам. По словам губернатора, угроза воздушной атаки пока сохраняется.

Накануне вечеромнад Россией за три часа сбили 52 украинских дрона. Они пытались атаковать восемь регионов страны.