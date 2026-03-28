МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ребенок погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Ярославской области

Средства ПВО уничтожили более 30 вражеских дронов.
Константин Денисов 28-03-2026 07:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ребенок погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, всего средства ПВО и РЭБ нейтрализовали более 30 дронов.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Родители ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала еще одна мирная жительница.

Евраев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и сразу сообщать экстренным службам. По словам губернатора, угроза воздушной атаки пока сохраняется.

Накануне вечеромнад Россией за три часа сбили 52 украинских дрона. Они пытались атаковать восемь регионов страны.

#в стране и мире #дети #Ярославская область #ВСУ #дроны #пострадавшие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 