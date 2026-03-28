Эстония не сбила украинские дроны из-за страха войны с Россией

Эстония не стала сбивать залетевший на ее территорию украинский дрон, испугавшись конфликта с Россией. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», - объяснил глава оборонного ведомства страны.

Ранее на территорию Эстонии залетел беспилотник ВСУ, который врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Власти страны уже признали, что дрон был запущен из Украины.

Однако если следствие установит, что он попал в Эстонию в результате воздействия на него российских средств РЭБ, то Таллин возложит ответственность за случившееся на Москву. Пока расследование инцидента продолжается.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается воевать с Европой. Президент Владимир Путин отмечал, что страны НАТО нашей стране не нужны и не понадобятся в будущем.