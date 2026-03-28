Трамп пригрозил прекращением помощи союзникам в НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил НАТО в отсутствии поддержки США на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на мероприятии Future Investment Initiative.

Президент США подчеркнул, что американцы, обладая, по его мнению, самой сильной армией в мире, всегда защищали своих союзников, а те в ответственный момент просто не пришли.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, исходя из их действий, думаю, нам это не нужно. Зачем нам помогать тем, кто не помогает нам?» - сказал Трамп.

Американский лидер сообщил, что теперь военное партнерство Вашингтона с союзниками по альянсу находится под вопросом. Кроме того, он добавил, что США сэкономят миллиарды долларов, отказавшись от дальнейшей поддержки НАТО.

Ранее Трамп сообщил о приостановке ударов по иранским энергообъектам до 6 апреля и успешных переговорах.