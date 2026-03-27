Трамп приостановил удары по иранским энергообъектам до 6 апреля

По словам президента США, переговоры с Ираном идут успешно.
Глеб Владовский Алексей Сапожков 27-03-2026 01:07
© Фото: Mcs Roselia Garcia Us Navy Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Соответствующий пост он сделал в соцсетях.

«Я приостанавливаю атаки по энергетическим объектам до 6 апреля 2026 года. Переговоры продолжаются», - говорится в заявлении.

Американский лидер отметил, что диалог с Тегераном идет «очень успешно». Он также призвал не верить фейковым заявлениям СМИ.

Ранее Трамп заявил, что Иран пропустил через Ормузский пролив 10 танкеров с нефтью для Штатов. По его словам, он представил через Пакистан план мирного соглашения, который в Тегеране отклонили, представив собственный список требований. Это встречное предложение предоставило бы Ирану суверенитет над Ормузским проливом. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #ядерные объекты
