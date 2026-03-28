Российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинских боевиков на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что координаты цели цели расчету орудий Д-30 передали дроноводы группировки войск «Юг».

«Вся необходимая информация по цели была передана расчету артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что операторы БПЛА также уничтожили личный состав противника.

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.