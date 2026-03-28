Артиллеристы с первого выстрела разнесли ПВД боевиков на Константиновском направлении

Расчет Д-30 уничтожил обнаруженную дроноводами цель на Константиновском направлении.
28-03-2026 05:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) украинских боевиков на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что координаты цели цели расчету орудий Д-30 передали дроноводы группировки войск «Юг».

«Вся необходимая информация по цели была передана расчету артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что операторы БПЛА также уничтожили личный состав противника.

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #д-30 #дроны #константиновское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
