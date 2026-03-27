FPV-дроны сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведка с воздуха зафиксировала движение пикапов противника, которые двигались к передовым позициям небольшими группами. После передачи координат в работу включились операторы FPV-дронов.

На видео можно заметить, как один из наших дронов преследует автомобиль ВСУ. Цель движется по дороге, в кузове находятся военнослужащие неприятеля. Далее следует резкое сближение, а затем удар.

Также на кадрах фиксируются последствия - мощные взрывы и густые клубы дыма после попаданий. Часть боевиков пытается рассредоточиться и укрыться в лесополосе, однако перемещения врага отслеживаются с воздуха. Отдельные эпизоды сняты в тепловизионном режиме - на них видно, как по укрытиям в посадках наносятся удары, видны разрывы.

По данным Минобороны России, скоординированные действия разведывательных и ударных БПЛА позволили уничтожить технику и живую силу противника, а также полностью сорвать попытку ротации на этом участке.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.