Эксперт рассказал, как запустить кондиционер после зимы без последствий

С наступлением весны многие включают кондиционеры, не подозревая об опасностях, которые кроются в аппарате. О том, как безопасно запускать его после долгой зимы, рассказал мастер по ремонту и обслуживанию Владислав Баннов.
По его словам, сперва необходимо вызвать специалиста, чтобы тот провел чистку самого кондиционера. Иначе при включении в помещении может появиться плесень.
«Во время работы кондиционера в нем образуются конденсат и комнатная пыль, которая, как говорят, на 80% состоит из человеческой кожи. То есть это биологический материал и вода, которые считаются рассадниками различных микробов», - приводит его слова 360.ru.
Он отметил, что в течение зимы в кондиционере могут размножаться бактерии. При включении аппарата они способны распространиться по всему помещению. Рекомендуется также провести чистку внешнего блока.
Ранее аллерголог Екатерина Кулова в беседе со «Звездой» рассказала о том, когда Россию накроет волна цветения, чувствительным к пыльце людям следует, в том числе, использовать кондиционер в квартире и личном транспорте.
