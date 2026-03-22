Эксперт рассказал, как запустить кондиционер после зимы без последствий

С наступлением весны многие включают кондиционеры, не подозревая об опасностях, которые кроются в аппарате. О том, как безопасно запускать его после долгой зимы, рассказал мастер по ремонту и обслуживанию Владислав Баннов.

По его словам, сперва необходимо вызвать специалиста, чтобы тот провел чистку самого кондиционера. Иначе при включении в помещении может появиться плесень.

«Во время работы кондиционера в нем образуются конденсат и комнатная пыль, которая, как говорят, на 80% состоит из человеческой кожи. То есть это биологический материал и вода, которые считаются рассадниками различных микробов», - приводит его слова 360.ru.

Он отметил, что в течение зимы в кондиционере могут размножаться бактерии. При включении аппарата они способны распространиться по всему помещению. Рекомендуется также провести чистку внешнего блока.

