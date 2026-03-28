В Австралии небо окрасилось в красный цвет из-за тропического циклона

Тропический циклон обрушился на западное побережье Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News.

В Сети появились кадры, на которых видно окрашенное над регионом небо в кроваво-красный цвет. Также поступили сообщения о подтоплениях на дорогах.

«Погодные условия спровоцировали пылевые бури, которые окрасили небо над Карнарвон и Шарк-Бей в цвета от ярко-оранжевого до красного», - говорится в материале.

Информации о жертвах нет.

