В Австралии небо окрасилось в красный цвет из-за тропического циклона

Такое погодное явление объясняют пылевыми бурями.
Глеб Владовский 28-03-2026 04:41
© Фото: Sharkbaycaravanpark, Facebok*

Тропический циклон обрушился на западное побережье Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News.

В Сети появились кадры, на которых видно окрашенное над регионом небо в кроваво-красный цвет. Также поступили сообщения о подтоплениях на дорогах.

«Погодные условия спровоцировали пылевые бури, которые окрасили небо над Карнарвон и Шарк-Бей в цвета от ярко-оранжевого до красного», - говорится в материале.

Информации о жертвах нет.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#австралия #пылевая буря #тропический циклон
