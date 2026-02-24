Премьера Австралии экстренно эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе был экстренно эвакуирован из своей резиденции в Канберре после информации о возможном готовящемся взрыве. Об этом сообщает Life.ru.

«Энтони Альбанезе был эвакуирован из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов не обнаружили на территории резиденции подозрительных предметов. В результате никто не пострадал.

Инциденту предшествовала волна угроз австралийским чиновникам по всей стране. Обстоятельства происшествия устанавливаются.