В России допустили создание Конгрессом США группы связи с Госдумой

По словам депутата Никонова, приглашение в США членов Госдумы свидетельствует о желании Вашингтона налаживать отношения с Москвой.
Глеб Владовский 28-03-2026 03:30
© Фото: Игорь Наймушин, РИА Новости

Конгресс США будет вести работу над созданием группы по диалогу с российскими законодателями. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с Конгрессом США, которая существовала в Госдуме... ( В США - Прим. ред.) будет создаваться группа по связям с ГД», - сказал он в разговоре с журналистами.

Депутат отметил, что приглашение российских законодателей в США свидетельствует о желании Вашингтона наладить отношения с Москвой.

Напомним, 26 и 27 марта делегация из пяти российских законодателей провела переговоры с американскими коллегами в Вашингтоне. В ходе встречи был поднят ряд важных тем, в тмо числе, украинское урегулирование.

