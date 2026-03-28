В России допустили создание Конгрессом США группы связи с Госдумой

Конгресс США будет вести работу над созданием группы по диалогу с российскими законодателями. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с Конгрессом США, которая существовала в Госдуме... ( В США - Прим. ред.) будет создаваться группа по связям с ГД», - сказал он в разговоре с журналистами.

Депутат отметил, что приглашение российских законодателей в США свидетельствует о желании Вашингтона наладить отношения с Москвой.

Напомним, 26 и 27 марта делегация из пяти российских законодателей провела переговоры с американскими коллегами в Вашингтоне. В ходе встречи был поднят ряд важных тем, в тмо числе, украинское урегулирование.