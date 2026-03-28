Фицо пообещал заблокировать новые санкции против РФ из-за «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировкой нового пакета антироссийских санкций Евросоюза в связи с блокировкой Украиной трубопровода «Дружба». Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Если Еврокомиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти навстречу при (реализации - Прим. ред.) быстрого вступления Украины в блок», - подчеркнул политик.

Фицо отметил, что Киев, блокируя «Дружбу», усложняет вопрос прокачки нефти в страны центральной Европы. Кроме того, Еврокомиссия, несмотря на то, что ей отказали в пропуске на объект, ничего не предприняла в отношении Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Словакии оппозиция заподозрила премьер-министра Роберта Фицо в госизмене.