Фицо пообещал заблокировать новые санкции против РФ из-за «Дружбы»

Премьер отметил, что Еврокомиссия ничего не предприняла из-за продолжающейся Украиной блокировки трубопровода «Дружба».
Глеб Владовский 28-03-2026 23:37
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировкой нового пакета антироссийских санкций Евросоюза в связи с блокировкой Украиной трубопровода «Дружба». Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Если Еврокомиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ или нашей готовности пойти навстречу при (реализации - Прим. ред.) быстрого вступления Украины в блок», - подчеркнул политик.

Фицо отметил, что Киев, блокируя «Дружбу», усложняет вопрос прокачки нефти в страны центральной Европы. Кроме того, Еврокомиссия, несмотря на то, что ей отказали в пропуске на объект, ничего не предприняла в отношении Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Словакии оппозиция заподозрила премьер-министра Роберта Фицо в госизмене.

#Роберт Фицо #словакия #блокировка #санкции ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
