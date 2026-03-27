В Словакии оппозиция заподозрила Фицо в госизмене

Полиция начала расследование в связи с прекращением помощи Украине.
Глеб Владовский 27-03-2026 00:02
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

В Словакии оппозиция заподозрила премьер-министра Роберта Фицо в госизмене. Об этом сообщил глава партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грелинг.

«Месяц назад я подал на Фицо уголовное заявление по подозрению в государственной измене и других преступлениях. К этому заявлению, помимо моих коллег из SaS, присоединились более 13 000 человек», - написал он в соцсетях.

По словам Грелинга, заявление поступило из генпрокуратуры. Отмечается, что расследование началось из-за обострения отношений между Словакией и Украиной.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз, отказываясь покупать нефть из РФ, рискует остаться с пустыми заправками. По его словам, идеологические причины и ненависть мешает членам ЕС признаться, что их странам необходима российская нефть. Фицо считает, что восстановление нефтепровода «Дружба» было бы полезно для Европы и значительно стабилизировало бы цены и повысило энергетическую безопасность региона.

#в стране и мире #оппозиция #Роберт Фицо #словакия #Госизмена
