В Словакии оппозиция заподозрила Фицо в госизмене

В Словакии оппозиция заподозрила премьер-министра Роберта Фицо в госизмене. Об этом сообщил глава партии «Свобода и солидарность» (SaS) Бранислав Грелинг.

«Месяц назад я подал на Фицо уголовное заявление по подозрению в государственной измене и других преступлениях. К этому заявлению, помимо моих коллег из SaS, присоединились более 13 000 человек», - написал он в соцсетях.

По словам Грелинга, заявление поступило из генпрокуратуры. Отмечается, что расследование началось из-за обострения отношений между Словакией и Украиной.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз, отказываясь покупать нефть из РФ, рискует остаться с пустыми заправками. По его словам, идеологические причины и ненависть мешает членам ЕС признаться, что их странам необходима российская нефть. Фицо считает, что восстановление нефтепровода «Дружба» было бы полезно для Европы и значительно стабилизировало бы цены и повысило энергетическую безопасность региона.