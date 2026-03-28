Хуситы назвали условия для вступления в войну на стороне Ирана

Йеменцы выдвинули три условия. Если одно из них нарушат, то хуситы поддержат Иран.
Глеб Владовский 28-03-2026 02:30
© Фото: IMAGO Hamza Ali Globallookpress

Хуситы перечислили условия, при которых вступят в войну на стороне Ирана. Об этом сообщил официальный представитель йеменского движения Яхья Сариа.

По его словам, хуситы поддержат Тегеран в том случае, если к конфликту на стороне Израиля и США присоединятся другие военные альянсы. Второе условие - нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря. Третьим условием станет эскалация в противостоянии с Тегераном и членами Оси сопротивления (союзные Ирану шиитские вооруженные формирования - Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что США и Израиль стремятся не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь хуситов в военные действия на стороне Ирана.

#Иран #Хуситы #йеменские хуситы
