WSJ: Эр-Рияд пытается убедить хуситов не воевать на стороне Ирана

США и Израиль стремятся не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь хуситов в военные действия на стороне Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Опасения вызывает йеменская группировка «Ансар Аллах». Ее участники уже пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Это важный стратегический маршрут, соединяющий Красное море с Аденским заливом. В условиях блокировки Ормузского пролива он становится критически важным для транспортировки энергоносителей.

Саудовская Аравия предпринимает дипломатические шаги для предотвращения участия хуситов в боевых действиях. По заявлениям королевства, в 2022 году было достигнуто соглашение о ненападении на саудовскую территорию и суда. Однако представители хуситов уже выразили готовность перекрыть пролив. На прошлой неделе высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухейти заявил, что вступление Йемена в конфликт - это лишь вопрос времени.

Бывшая помощница госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока Барбара Лиф отмечает, что хуситы не являются простым инструментом в руках Ирана, как некоторые иракские формирования. Их атаки на Израиль и судоходство во время конфликта в Газе во многом не были продиктованы приказами Ирана, утверждает она.

Хуситы не желают выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана, особенно учитывая, что Тегеран продолжает обстреливать арабские страны, пишет издание. Однако, по мнению экспертов, опрошенных газетой, Иран может принудить их к участию в конфликте в случае ощущения экзистенциальной угрозы. Тегеран может использовать хуситов либо как решающее средство в конфликте, либо как инструмент для будущих переговоров.