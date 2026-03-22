Имущество умершего экс-главы Вологды Шулепова обратили в доход государства

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Вероника Левшина 28-03-2026 22:56
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Суд постановил обратить в доход государства имущество, принадлежавшее заместителю Генерального прокурора РФ и экс-главе Вологды Евгению Шулепову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Также решено изъять имущество, полученное коррупционным путем, оказывавших Шулепову содействие физических и юридических лиц. В доход государства пойдут 47 объектов недвижимости, транспортные средства, денежные средства на счетах на сумму более 72 миллиона рублей, наличные в размере 16 674 долларов США и 20 000 евро, изъятые в ходе расследования уголовного дела, а также 61 миллион рублей - эквивалент стоимости проданных объектов в городе Сочи.

«Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок "Лексус", "БМВ", маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», - написали в заявлении.

Производство по делу приостанавливали в связи со смертью Шулепова, пока не определятся его правопреемники и не истечет 6-месячный срок для принятия наследства.

Напомним, в ноябре 2024 года обвиненный в коррупции Шулепов скончался от инсульта.

#в стране и мире #коррупция #имущество #изъятие #шулепов
