Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Вологды Шулепов

Умер бывший глава Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов. Об этом со ссылкой на сообщение его дочери пишет aif.ru.

Шулепов был главой Вологды (2008-2016), депутатом Госдумы (2016-2021), затем занимал другие должности. В ноябре 2024 года он перенес инсульт. После этого ему установили кардиостимулятор.

Шулепова арестовали 15 мая 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток на сумму 11,3 млн рублей от коммерческих структур. По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017 года он получал взятки от застройщиков за разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

В августе Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату и его семье с требованием изъять недвижимость и доли в предприятиях, полученные преступным путем. Арест был наложен на 49 объектов недвижимости и денежные средства.

Экс-главе Вологды также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья.

О смерти бывшего главы города сообщила также его команда. Коллеги назвали его «великим человеком», выразили соболезнования и пообещали хранить память. Шулепову было 67 лет. У него остались супруга и четверо детей.