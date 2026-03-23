Дмитриев предложил ЕС оценить плоды русофобии без газа и нефти

По словам Дмитриева, развитие «зеленых» также повлияло на отсутствие энергоносителей.
Глеб Владовский 23-03-2026 03:29
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Евросоюз теперь может оценить плоды своей русофобии, оставшись без энергоносителей. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, вся политика ЕС, направленная против России, а также на развитие «зеленых» программ, лишили ее нефти и газа.

«Европа наконец-то может насладиться успехом, как своих зеленых, так и русофобских программ - ни нефти, ни газа», - написал он в соцсетях.

Ранее Дмитриев заявил, что в Евросоюзе и Великобритании может возникнуть кризис с топливом уже в ближайшие недели. Также он предупредил Европу о резком ценовом скачке на сжиженный природный газ и нефть.

#в стране и мире #Русофобия #нефть #евросоюз #газ #Кирилл Дмитриев
