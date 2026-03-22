В Польше упали шары с контрабандой

Предполагается, что контрабанда прилетела из Беларуси.
Вероника Левшина 28-03-2026 21:24
© Фото: Global Look Press

В польском лесу Рудник недалеко Миньска-Мазовецкого от упали два воздушных шара, к которым были прикреплены пакеты с 4000 нелегальными сигаретами. Об этом сообщило радио RMF.

Сообщается, что шары упали вдали от каких-либо зданий.

«В настоящее время нет подтверждения того, откуда именно прибыли воздушные шары — из места чуть более чем в 50 км от Варшавы, — но все указывает на то, что они прилетели из Беларуси», - заявил корреспондент RFM.

За последние недели военные радиолокационные системы неоднократно обнаруживали вторгающиеся в польское пространство воздушные объекты. В большинстве случае шары приземлялись в Подлясье.

Ранее в Челябинске изъяли больше миллиона пачек контрабандных сигарет на сумму свыше 160 миллионов рублей. Контрабандисты пытались провезти немаркированные сигареты под видом других товаров.

#в стране и мире #Польша #контрабанда #Сигареты #Воздушные шары
