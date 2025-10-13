В Челябинске изъяли больше миллиона пачек контрабандных сигарет

Сотрудники ФСБ и таможни в Челябинской области обнаружили и остановили попытку незаконного ввоза табака на сумму более 160 миллионов рублей. Контрабандисты пытались провезти немаркированные сигареты под видом других товаров.

Табак можно ввозить в Россию только по лицензии. На перехваченную партию такого разрешения не было. Контрабандисты планировали ввезти более миллиона пачек сигарет.

По этому факту завели уголовное дело. Сейчас идет расследование. Все найденные сигареты изъяли.

