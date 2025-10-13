МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Челябинске изъяли больше миллиона пачек контрабандных сигарет

Стоимость партии превышает 160 миллионов рублей.
Владимир Рубанов 2025-10-13 09:50:15
© Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники ФСБ и таможни в Челябинской области обнаружили и остановили попытку незаконного ввоза табака на сумму более 160 миллионов рублей. Контрабандисты пытались провезти немаркированные сигареты под видом других товаров.

Табак можно ввозить в Россию только по лицензии. На перехваченную партию такого разрешения не было. Контрабандисты планировали ввезти более миллиона пачек сигарет.

По этому факту завели уголовное дело. Сейчас идет расследование. Все найденные сигареты изъяли.

Ранее судно из Эквадора привезло в Петербург 1 750 кг кокаина среди бананов. Партию наркотиков стоимостью более 20 миллиардов рублей перехватили в порту сотрудники ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой России.

#в стране и мире #Челябинская область #контрабанда #фсб россии #таможня #Сигареты
