Глава Rheinmetall: украинские дроны делают домохозяйки с 3D-принтерами

Директор концерна также засомневался, что дроны заменят в ближайшем будущем бронетехнику.
Вероника Левшина 28-03-2026 20:58
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru, Global Look Press

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинских производителей беспилотников домохозяйками с 3D-принтерами. Об этом он заявил в интервью газете The Atlantic.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», - ответил Паппергер на просьбу оценить качество продукции украинских компаний по изготовке БПЛА Fire Point и Skyfall.

По его словам, украинские беспилотники не сравнимы с продукцией Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall. Директор концерна также отметил, что в ближайшем будущем дроны не заменят бронетехнику и Rheinmetall не станет менять планы производства в пользу разработки защитных средств от БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения местам сборки и запуска вражеских беспилотных летательных аппаратов.

#в стране и мире #бпла #Украина #Rheinmetall
