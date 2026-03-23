ВС РФ поразили места сборки и запуска украинских БПЛА дальнего действия

Также среди прочего удалось поразить объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах ВСУ.
23-03-2026 12:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения местам сборки и запуска вражеских беспилотных летательных аппаратов. 

Помимо этого, в список целей, пораженными оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, попали и объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Досталось и портовой, а также транспортной инфраструктуре неприятеля. Отмечено, что все это использовалось в интересах ВСУ. 

Помимо этого, удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины. За сутки это произошло в 147 районах.

Накануне оборонное ведомство также сообщило о поражении объектов топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также российские военнослужащие нанесли удары по местам запуска дальнобойных беспилотников и местам размещения противника в 144 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #Украина #дроны #Огневое поражение
