Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения местам сборки и запуска вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, в список целей, пораженными оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, попали и объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Досталось и портовой, а также транспортной инфраструктуре неприятеля. Отмечено, что все это использовалось в интересах ВСУ.

Помимо этого, удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований Украины. За сутки это произошло в 147 районах.

Накануне оборонное ведомство также сообщило о поражении объектов топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также российские военнослужащие нанесли удары по местам запуска дальнобойных беспилотников и местам размещения противника в 144 районах.

