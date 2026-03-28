Президент США Дональд Трамп публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами. Политик внезапно заявил, что премьер-министру королевства придется «целовать его в задницу».

Подобные высказывания прозвучали от главы Белого дома в контексте того, что саудовский принц якобы недооценил его мощь, из-за чего теперь будет вынужден публично унижаться перед ним.

«Он не думал, что будет целовать мою задницу. Он думал, что я буду очередным американским президентом. Неудачником с разваливающейся страной», - заявил Трамп.

Ранее американский президент назвал Кубу следующей целью США. Глава государства не стал уточнять детали дальнейших действий Вашингтона, а затем и вовсе призвал СМИ игнорировать это заявление.