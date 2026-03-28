Трамп публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии

По мнению главы Белого дома, Мухаммед бин Салман якобы недооценил его мощь.
Тимур Юсупов 28-03-2026 20:42
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами. Политик внезапно заявил, что премьер-министру королевства придется «целовать его в задницу».

Подобные высказывания прозвучали от главы Белого дома в контексте того, что саудовский принц якобы недооценил его мощь, из-за чего теперь будет вынужден публично унижаться перед ним.

«Он не думал, что будет целовать мою задницу. Он думал, что я буду очередным американским президентом. Неудачником с разваливающейся страной», - заявил Трамп.

Ранее американский президент назвал Кубу следующей целью США. Глава государства не стал уточнять детали дальнейших действий Вашингтона, а затем и вовсе призвал СМИ игнорировать это заявление.

#в стране и мире #сша #Трамп #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #оскорбления #Мухаммед бин Салман #публичное оскорбление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
