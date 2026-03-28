Россияне могут получить уголовное наказание за посев вьюнка

Россияне, украшающие свои заборы ипомеей трехцветной (семейство Вьюнковые), могут получить штраф или уголовную ответственность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Олесю Слезкину.

«Это популярная декоративная лиана, которую многие россияне высаживают вдоль заборов и стен, не подозревая о ее психотропных свойствах и о включении в запрещенный список», - цитирует издание.

Среди других растений, которые входят в перечень запрещенных, мак, конопля, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная. Также уголовная ответственность грозит за любые грибы, которые содержат псилоцибин или псилоцин.

Адвокат уточнила, что бездействие тоже наказуемо. Если на участке самопосевом появились наркосодержащие растения, собственник или пользователь земли обязан применить меры по их устранению, иначе применяется статья 10.5 КоАП РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россиянам может грозить штраф 700 тысяч рублей за отказ вырубить растущий на участке американский ясенелистный клен. Россельхоз признал его растением-вредителем, наряду с борщевиком Сосновского.