Трамп рассказал, что Иран обстрелял американский авианосец с 17 сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран с 17 разных сторон нанес удар по неназванному американскому авианосцу. По словам политика, судно было атаковано 101 ракетой.

В ходе выступления на инвестиционном форуме, проходившем в Майами, глава Белого дома сообщил, что один из кораблей ВМС США подвергся массированному удару со стороны Тегерана. Если верить Трампу - инцидент произошел «несколько дней назад».

«А потом они напали на нас, ударили с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни», - рассказал политик.

Американский президент не привел какой-либо конкретики, касательно произошедшего, однако упомянул, что атакован был «самый большой авианосец в мире».

Ранее сообщалось, что Иран ударил по украинскому складу противодроновых систем в Дубае. Силы КСИР также обстреляли убежища американских командиров и солдат, в результате чего противник Тегерана понес тяжелые потери.