Иран ударил по украинскому складу противодроновых систем в Дубае

Корпус стражей исламской революции нанес удар по складу украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае, который предназначался для помощи военным Соединенных Штатов. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Нет информации о судьбе украинских военнослужащих, находившихся в указанном месте, которые, вероятно, погибли», - уточнили в Иранском агентстве радио и телевещания после упоминания о нахождении на складе 21 гражданина Украины.

В ходе совместной операции воздушно-космических и военно-морских сил КСИР также совершил обстрелы по убежищам американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим тяжелые потери.

Ранее Иран ударил двумя баллистическими ракетами по военной базе Британии в Индийском океане. Расстояние от Тегерана до британско-американской базы составляет пять тысяч километров. По словам экспертов, атака на такой удаленный объект свидетельствует о неожиданных возможностях Ирана.