Самолет с россиянами сел в Хельсинки после двух попыток приземлиться в Пулково

Сообщается, что у лайнера сломались двигатель и шасси.
Тимур Юсупов 28-03-2026 18:49
© Фото: Emmi Korhonen via www.imago-imag, www.imago-images.de, Global Look Press

Самолет из Белграда после двух неудачных попыток приземлиться в Санкт-Петербурге был вынужден сесть в аэропорту Хельсинки. По имеющейся информации, у лайнера обнаружены проблемы с двигателем и шасси.

Проблемы начались еще 26 марта, когда из-за воздушной угрозы в Ленинградской области, рейс из Сербии не смог приземлиться в питерском Пулково и вернулся обратно. На следующий день ситуация повторилась, однако на этот раз из-за нехватки топлива, воздушное судно экстренно село в Финляндии, откуда теперь российские туристы не могут выбраться.

Оказалось, что у самолета была выявлена поломка - без ее устранения лайнер не сможет взлететь и вернуться в Санкт-Петербург. Более 150 пассажиров вынуждены ждать вылета в закрытом терминале - сообщается, что им предоставили питание, однако при этом, предоставленное туристам помещение не отапливается.

Ранее в Пулково задержали и отменили уже более 60 рейсов. В аэропорту сообщили, что ситуация связана с обеспечением безопасности полетов.

#в стране и мире #Сербия #самолеты #Аэропорт #Хельсинки #Финляндия #пулково #российские туристы #аэропорт пулково #туристы из РФ
