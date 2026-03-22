В Пулково задержали и отменили уже более 60 рейсов

Количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково уже превысило 60. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На текущий момент на запасные аэродромы ушли 23 рейса, задержано - 43 рейса, отменено на вылет - 23 рейса». - сообщили в Пулково.

Кроме того, там отметили, что аэропорт работает в условиях ограничений уже более пяти часов. В терминалах царит спокойная обстановка, пассажиры обеспечены дополнительными местами и водой.

Расписание подвергается постоянной корректировке. Пока время возобновления работы аэропорта неизвестно.

Напомним, первые сообщения о приостановке работы Пулково появились после полуночи. В аэропорту сообщили, что она связана с обеспечением безопасности полетов.

Накануне сообщалось о том, что направлявшийся в Санкт-Петербург рейс из Египта борт совершил экстренную посадку в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.