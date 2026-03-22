МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пулково задержали и отменили уже более 60 рейсов

Воздушная гавань по-прежнему не отправляет и не принимает самолеты.
Константин Денисов 27-03-2026 06:08
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково уже превысило 60. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«На текущий момент на запасные аэродромы ушли 23 рейса, задержано - 43 рейса, отменено на вылет - 23 рейса». - сообщили в Пулково.

Кроме того, там отметили, что аэропорт работает в условиях ограничений уже более пяти часов. В терминалах царит спокойная обстановка, пассажиры обеспечены дополнительными местами и водой.

Расписание подвергается постоянной корректировке. Пока время возобновления работы аэропорта неизвестно.

Напомним, первые сообщения о приостановке работы Пулково появились после полуночи. В аэропорту сообщили, что она связана с обеспечением безопасности полетов.

Накануне сообщалось о том, что направлявшийся в Санкт-Петербург рейс из Египта борт совершил экстренную посадку в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #самолеты #безопасность #рейсы #пулково
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 