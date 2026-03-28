В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений

По всей республике зафиксированы осадки до 50 миллиметров.
Вероника Левшина 28-03-2026 18:26
© Фото: Денис Говорилкин, РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов одобрил введение режима повышенной готовности в республике. Об этом сообщили в администрации главы РД.

В 22 муниципальных районах и одном городском округе нарушено энергоснабжение. По номеру 112 поступило более 300 сообщений о подтоплении улиц и придомовых территорий.

«Прошу правительство проработать вопрос оказания финансовой поддержки муниципалитетам для ликвидации ЧС и ее последствий», - сказал Меликов.

Также глава Дагестана уточнил, что по всей республике фиксируются осадки до 50 миллиметров, но наиболее сложная ситуация в столице. В Махачкале уровень воды достиг 1,5 метра, подтопило около 20 частных домов. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей.

Напомним, дожди в Дагестане идут с вечера 27 марта. В Дербенте реки, вышедшие из берегов, затопили дороги, а поток воды сносит и переворачивает автомобили. В Хасавюрте разрушился железнодорожный мост. Это рекорд за последние 107 лет.

