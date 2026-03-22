С иранской АЭС «Бушер» эвакуировали еще 164 российских сотрудника

Координацией процесса занимались российские дипломаты.
Тимур Юсупов 28-03-2026 18:01
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Еще 164 сотрудника Росатома были эвакуированы с находящейся в Иране АЭС «Бушер», которая 17 марта подверглась ударам со стороны США и Израиля. Как сообщили в посольстве России в Ереване, отечественные специалисты вернулись на родину через территорию Армении.

«27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника Росатома, эвакуированные с АЭС «Бушер» и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход  Нурдуз - Агарак, отправились на родину», -сообщили в диппредставительстве.

За последние 10 дней было зафиксировано несколько реактивных ударов по территории атомной электростанции. По имеющейся информации,  ущерба комплексу и его персоналу нанесено не было.

Ранее в российском МИД заявили, что попадание в АЭС «Бушер» приведет к ядерной катастрофе. Несмотря на приказ Трампа 23 марта приостановить атаки на пять дней, 24 марта был нанесен опасный удар близко к станции. Уточняется, что Россия крайне возмущена таким поступком.

#Иран #Росатом #эвакуация #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #удары по ирану #АЭС «Бушер»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
