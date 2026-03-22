С иранской АЭС «Бушер» эвакуировали еще 164 российских сотрудника

Еще 164 сотрудника Росатома были эвакуированы с находящейся в Иране АЭС «Бушер», которая 17 марта подверглась ударам со стороны США и Израиля. Как сообщили в посольстве России в Ереване, отечественные специалисты вернулись на родину через территорию Армении.

«27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника Росатома, эвакуированные с АЭС «Бушер» и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход Нурдуз - Агарак, отправились на родину», -сообщили в диппредставительстве.

За последние 10 дней было зафиксировано несколько реактивных ударов по территории атомной электростанции. По имеющейся информации, ущерба комплексу и его персоналу нанесено не было.

Ранее в российском МИД заявили, что попадание в АЭС «Бушер» приведет к ядерной катастрофе. Несмотря на приказ Трампа 23 марта приостановить атаки на пять дней, 24 марта был нанесен опасный удар близко к станции. Уточняется, что Россия крайне возмущена таким поступком.