МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: попадание в АЭС «Бушер» приведет к ядерной катастрофе

На станции также присутствуют российские специалисты.
Вероника Левшина 25-03-2026 21:03
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Действующий энергоблок № 1 АЭС «Бушер» находится под угрозой из-за близких ударов противника. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Несмотря на приказ Трампа 23 марта приостановить атаки на пять дней, 24 марта был нанесен опасный удар близко к станции. Уточняется, что Россия крайне возмущена таким поступком.

«Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных деяний, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения», - говорится в заявлении.

МИД обратил внимание на то, что жизнь персонала станции, в числе которых российские специалисты, находится под постоянной угрозой. В министерстве ожидают решительных действий со стороны МАГАТЭ, ООН и руководства стран для предотвращения подобных атак.

«Бушер» - первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. На АЭС находилось 639 российских сотрудников. После начала бомбежек города около 480 российских специалистов были эвакуированы.

#АЭС #МИД РФ #атака #бушер
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 