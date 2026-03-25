МИД РФ: попадание в АЭС «Бушер» приведет к ядерной катастрофе

Действующий энергоблок № 1 АЭС «Бушер» находится под угрозой из-за близких ударов противника. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Несмотря на приказ Трампа 23 марта приостановить атаки на пять дней, 24 марта был нанесен опасный удар близко к станции. Уточняется, что Россия крайне возмущена таким поступком.

«Впечатление такое, что агрессоры специально стремятся устроить масштабную ядерную катастрофу в регионе с целью сокрытия и оправдания своих преступных деяний, уже повлекших многочисленные невинные жертвы среди мирного иранского населения», - говорится в заявлении.

МИД обратил внимание на то, что жизнь персонала станции, в числе которых российские специалисты, находится под постоянной угрозой. В министерстве ожидают решительных действий со стороны МАГАТЭ, ООН и руководства стран для предотвращения подобных атак.

«Бушер» - первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. На АЭС находилось 639 российских сотрудников. После начала бомбежек города около 480 российских специалистов были эвакуированы.