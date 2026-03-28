В Дагестане развернули оперштабы в пострадавших от наводнения районах

В Дагестане развернули оперативные штабы для координации работы по восстановлению инфраструктуры после подтоплений. Об этом сообщили в администрации главы республики.

«По поручению Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах развернуты оперативные штабы, координирующие работу по восстановлению инфраструктуры», - говорится в заявлении.

Напомним, около 20 домов затопило в результате мощных ливней в разных районах республики. В Махачкале улицы превратились в озера, уровень воды достиг 1,5 метра. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей.

Дожди идут с вечера 27 марта и сопровождаются сильным ветром. За сутки в регионе выпало более 50 мм осадков, что стало рекордом за последние 107 лет.