ЕС передумал вводить полный запрет на нефть из России

Европа изменила свое решение на фоне конфликта в Иране.
Константин Денисов 25-03-2026 14:01
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В Евросоюзе передумали вводить полный запрет на российскую нефть. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на L’AntiDiplomatico.

По информации издания, такое решение было принято из-за конфликта на Ближнем Востоке. В связи с блокировкой Ормузского пролива был нарушен порядок поставок энергоресурсов. Европа столкнулась с дефицитом нефти и газа.

Сейчас решение о полном запрете импорта российской нефти отложено на неопределенный срок. После прекращения движения по Ормузскому проливу стоимость нефти марки Brent выросла до $100 за баррель, однако после заявления Дональда Трампа о переговорах с Тегераном снова опустилась.

Несмотря на то что решение о запрете импорта российских энергоресурсов отложено на неопределенный срок, в ЕС по-прежнему придерживаются позиции постепенного отказа от них.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии, пожаловалась на сложности с отказом от российского газа.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
