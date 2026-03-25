ЕС передумал вводить полный запрет на нефть из России

В Евросоюзе передумали вводить полный запрет на российскую нефть. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на L’AntiDiplomatico.

По информации издания, такое решение было принято из-за конфликта на Ближнем Востоке. В связи с блокировкой Ормузского пролива был нарушен порядок поставок энергоресурсов. Европа столкнулась с дефицитом нефти и газа.

Сейчас решение о полном запрете импорта российской нефти отложено на неопределенный срок. После прекращения движения по Ормузскому проливу стоимость нефти марки Brent выросла до $100 за баррель, однако после заявления Дональда Трампа о переговорах с Тегераном снова опустилась.

Несмотря на то что решение о запрете импорта российских энергоресурсов отложено на неопределенный срок, в ЕС по-прежнему придерживаются позиции постепенного отказа от них.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии, пожаловалась на сложности с отказом от российского газа.